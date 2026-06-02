हार्दिक पंड्या आज BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करेंगे रिपोर्ट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलने पर लटकी तलवार

Hardik Pandya to reach BCCI CoE: भारत के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के अफगानिस्‍तान के खिलाफ ODI सीरीज खेलने पर संशय बना हुआ है। वह 2 जून को बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करेंगे। रिशेड्यूल के हिसाब से 13 जून को अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय वनडे स्क्वॉड में शामिल होने से पहले पंड्या के सेंटर में एक हफ्ते से ज्‍यादा समय बिताने की उम्मीद है।