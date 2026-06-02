IPL में एक बॉलर डालेगा 5 ओवर और इम्पैक्ट प्लेयर नियम होगा खत्म? ‘क्रिकेट के भगवान’ ने BCCI को दी नसीहत

सचिन तेंदुलकर ने इसके अलावा एक और नियम को बदलने की बात कही। उन्होंने बताया कि पावरप्ले के नियम को भी बदलना चाहिए। मास्टर ब्लास्टर के हिसाब से टी20 क्रिकेट में 2 पावरप्ले होने चाहिए। पहला पावरप्ले 1-4 ओवर के बीच और दूसरा पावरप्ले गेंदबाजी टीम का कप्तान तय करे कि उसे कब इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा, "फील्ड रिस्ट्रिक्शन वाले छह ओवर के पावरप्ले में सर्कल के बाहर सिर्फ दो फील्डर्स को ही रहने की इजाजत होती है। पहले चार ओवर बैटर्स के पावरप्ले के तौर पर हों, जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी वही हों। इसके बाद बाकी दो पावरप्ले ओवर फील्डिंग कप्तान को तय करने चाहिए कि वह कब लेना चाहता है।"