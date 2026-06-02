रोहित शर्मा और विराट कोहली अब कब उतरेंगे मैदान पर, देखें टीम इंडिया की अगली 5 वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ICC Cricket World Cup 2027 से पहले भारतीय टीम को पांच वनडे सीरीज खेलनी हैं, जो अब तक कंफर्म हैं और जिनके शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहली सीरीज घर पर अफगानिस्तान के साथ खेली जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी। फिर सितंबर के आखिर में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के साथ अपने घर पर खेलना है। वहीं श्रीलंका भी भारतीय दौरे पर आएगी। उसके बाद जनवरी की शुरुआत में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।