Tim David suspended IPL 2026: फ़ाइनल मुक़ाबले में टिम डेविड ने कर दिया बड़ा कांड, BCCI ने किया सस्पेंड, काटी 50% मैच फीस

घटना मैच के 10वें ओवर में पहली पारी के दौरान हुई। जब एक विकेट गिरने के बाद डेविड ने गुस्से में अंपायर नितिन मेनन की ओर एक बर्फ की थैली फेंकी। डेविड ने अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया। डेविड को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नियमों के अनुसार, मैच के दौरान गेंद या कोई भी क्रिकेट उपकरण (जैसे पानी की बोतल) किसी खिलाड़ी, टीम अधिकारी, अंपायर या किसी भी व्यक्ति की ओर अनुचित या खतरनाक तरीके से फेंकना दंडनीय है।