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फरवरी में खेली जाएगी ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी, इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को भी मिली मंजूरी

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी, जिससे इंटरनेशनल कैलेंडर में एक नई विंडो मिलेगी। इस बदलाव से शेड्यूलिंग में मदद मिलने और टूर्नामेंट के लिए बेहतर हालात सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 01, 2026

indian women team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के शेड्यूल में एक बड़ा बदलाव किया। अब यह टूर्नामेंट जून-जुलाई के बजाय 14-28 फरवरी 2027 तक होगा। यह फैसला दुनियाभर में महिला क्रिकेट को मजबूत करने के कई उपायों का हिस्सा है। बोर्ड ने एक नई विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी को भी मंजूरी दी और आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफिकेशन पाथवे तय किया।

चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी, जिससे इंटरनेशनल कैलेंडर में एक नई विंडो मिलेगी। इस बदलाव से शेड्यूलिंग में मदद मिलने और टूर्नामेंट के लिए बेहतर हालात सुनिश्चित होने की उम्मीद है। एक और अहम डेवलपमेंट में, आईसीसी ने सुनिश्चित किया है कि वह 10 देशों वाली विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 शुरू करेगा, ताकि विकासशील देश को ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिल सके। इस टूर्नामेंट में 5 फुल मेंबर्स टीमें और 5 एसोसिएट मेंबर टीमें होंगी। इन सभी टीमों को रैंकिंग और पिछले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के आधार पर चुना जाएगा। इस पहल का मकसद महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उभरते देशों का समर्थन करना है।

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा, "अहमदाबाद में हमारी चर्चाओं ने गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और दुनियाभर में क्रिकेट के विकास के प्रति आईसीसी की कमिटमेंट को और मजबूत किया है। महिला क्रिकेट और उभरते देशों से लेकर फ्रेंचाइजी कॉम्पिटिशन के मैनेजमेंट तक, आज की चर्चाओं और फैसलों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि क्रिकेट दुनियाभर के फैंस के लिए निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बना रहे।"

क्वालिफिकेशन सिस्टम को भी मंजूरी

आईसीसी बोर्ड ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को भी मंजूरी दी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) करेगा। भारत के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 में 12 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। 10 टीमें स्वत: क्वालीफाई कर लेंगी, जिनमें विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-8 टीमें, मेजबान देश (अगर वह पहले से क्वालीफाई नहीं हुआ है) और 6 जुलाई 2026 तक आईसीसी विमेंस टी20 रैंकिंग में अगली सबसे ज्यादा रैंक वाली टीमें शामिल हैं। शेष 2 जगहें 10 टीमों वाले ग्लोबल क्वालीफायर के जरिए भरी जाएंगी, जिसे क्षेत्रीय क्वालीफाइंग टूर्नामेंट्स का समर्थन मिलेगा। क्षेत्रीय क्वालिफिकेशन की जगहों के लिए योजनाओं को आईसीसी की जुलाई में होने वाली बैठकों में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

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Published on:

01 Jun 2026 08:10 pm

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