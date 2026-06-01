फरवरी में खेली जाएगी ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी, इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को भी मिली मंजूरी

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी, जिससे इंटरनेशनल कैलेंडर में एक नई विंडो मिलेगी। इस बदलाव से शेड्यूलिंग में मदद मिलने और टूर्नामेंट के लिए बेहतर हालात सुनिश्चित होने की उम्मीद है। एक और अहम डेवलपमेंट में, आईसीसी ने सुनिश्चित किया है कि वह 10 देशों वाली विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 शुरू करेगा, ताकि विकासशील देश को ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिल सके। इस टूर्नामेंट में 5 फुल मेंबर्स टीमें और 5 एसोसिएट मेंबर टीमें होंगी। इन सभी टीमों को रैंकिंग और पिछले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के आधार पर चुना जाएगा। इस पहल का मकसद महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उभरते देशों का समर्थन करना है।