MSK Prasad on Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर टीम में शामिल करने का मुद्दा गरम है। खास तौर पर जब वह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्‍यादा अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने वैभव को सुपर टैलेंट और टी20 क्रिकेट में दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी बताते हुए उन्‍हें टीम इंडिया में तत्‍काल शामिल करने की मांग की है। उन्‍होंने कहा कि मई के अंत में आयरलैंड सीरीज के लिए उसके नाम पर तुरंत विचार करना चाहिए।