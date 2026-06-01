Vaibhav Suryavanshi won most awards in single IPL season: सिर्फ 15 साल की उम्र और अपने दूसरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने रविवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांच अवॉर्ड जीतकर धूम मचा दी। इस सीजन में उन्होंने 16 मैचों में 72 छक्‍कों के साथ 237.31 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में ढेरों रिकॉर्ड तोड़ डाले। भले ही आईपीएल 2026 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच था, लेकिन इसके बाद प्राइज सेरेमनी में वैभव ने अवॉर्ड जीतने की झड़ी लगाते हुए इतिहास रच दिया। जो शुरुआत से ही खेल रहे विराट कोहली जैसे दिग्‍गज नहीं कर सके, वह वैभव ने दूसरे सीजन में ही कर दिखाया।