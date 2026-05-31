वैभव सूर्यवंशी के सिर सजा ऑरेंज कैप का ‘ताज’, अवॉर्ड्स से भरेगी झोली, कैश प्राइज के रूप में मिलेंगे इतने करोड़

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 awards and Prize Money: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस फाइनल में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के जल्‍दी आउट होते ही वैभव सूर्यवंशी टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए। इसके साथ ही उन्‍होंने ऑरेंज कैप पर भी कब्‍जा कर लिया। वैभव आईपीएल फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में ही मौजूद हैं। जहां उनकी झोली में कई अवॉर्ड के साथ उन धनवर्षा होने वाली है। वह कौन-कौन से अवॉर्ड के साथ कितनी कैश प्राइज मनी पा सकते हैं? आइये आपको भी बताते हैं।