R Ashwin prediction for IPL 2026 winner: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से रविवार शाम को होनी है। इससे पहले भारत के पूर्व ऑफ स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले विजेता को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने कहा कि फाइनल मुकाबले में आरसीबी अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरसीबी सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से ही वह फाइनल हार सकती है।