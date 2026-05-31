‘अगर उसने तीन ओवर फेंके तो RCB बाहर’ भारत के पूर्व कप्तान श्रीकांत की IPL फाइनल से पहले बड़ी वॉर्निंग

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Srikkanth warning to RCB ahead of IPL final: आईपीएल 2026 फाइनल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने बड़ी चेतावनी दी है। आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस मैच से पहले पूर्व ओपनर श्रीकांत ने साफ कहा है कि रॉयल्स को रोमारियो शेफर्ड को अपनी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना चाहिए, उनका तर्क है कि वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर खिताबी मुकाबले में एक बड़ी परेशानी बन सकता है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में शेफर्ड का गेंद से प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। भले ही शेफर्ड ने इस सीजन में सात विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने 12 रन प्रति ओवर से ज्यादा की इकॉनमी रेट से रन भी लुटाए हैं।
श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया कि शेफर्ड की बॉलिंग आरसीबी की लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश को पटरी से उतारने वाला एक फैक्टर हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल सॉल्ट के बारे में अभी कोई खबर नहीं है, इसलिए अगर वह फिट भी हैं, तो भी उन्हें बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर अच्छा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आरसीबी तब हार सकती है, जब रोमारियो शेफर्ड तीन ओवर फेंकें। अगर वह तीन ओवर फेंकते हैं, तो आरसीबी का बाहर होना तय है। शेफर्ड को गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए और उन्हें 11 में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
भारत के पूर्व कप्तान ने आरसीबी को यह भी सलाह दी कि फिल सॉल्ट के मौजूद रहने पर भी अय्यर के साथ ही रहें। अय्यर ने टीम में आने के बाद से ही प्रभावित किया है। श्रीकांत को लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियन को सीजन के सबसे बड़े मैच से पहले विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करने से बचना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि जीटी के जीतने की एकमात्र उम्मीद विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार तीनों को जल्दी आउट करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो चल गए, तो आरसीबी जीत जाएगी। इसलिए गुजरात को जीतने का कोई भी मौका पाने के लिए इन तीनों में से कम से कम दो को जल्दी आउट करना होगा। गुजरात को जीतने के लिए रबाडा और सिराज को मिलकर अच्छी बॉलिंग करनी होगी।
दोनों टीमें दूसरे आईपीएल टाइटल की तलाश में हैं, ऐसे में श्रीकांत के कमेंट्स ने फाइनल से पहले और भी दिलचस्पी जगा दी है, खासकर आरसीबी के टीम सेलेक्शन और टूर्नामेंट की सबसे मजबूत बैटिंग यूनिट्स में से एक के खिलाफ गुजरात की योजना को लेकर।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
IPL 2026