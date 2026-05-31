‘अगर उसने तीन ओवर फेंके तो RCB बाहर’ भारत के पूर्व कप्तान श्रीकांत की IPL फाइनल से पहले बड़ी वॉर्निंग

Srikkanth warning to RCB ahead of IPL final: आईपीएल 2026 फाइनल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने बड़ी चेतावनी दी है। आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस मैच से पहले पूर्व ओपनर श्रीकांत ने साफ कहा ​​है कि रॉयल्‍स को रोमारियो शेफर्ड को अपनी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना चाहिए, उनका तर्क है कि वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर खिताबी मुकाबले में एक बड़ी परेशानी बन सकता है। उन्‍होंने बताया कि इस सीजन में शेफर्ड का गेंद से प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। भले ही शेफर्ड ने इस सीजन में सात विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने 12 रन प्रति ओवर से ज्यादा की इकॉनमी रेट से रन भी लुटाए हैं।