IPL 2026 Final में गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, 17 साल बाद हुआ ऐसा

IPL 2026 Final: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में जीटी को 155/8 रन पर ही रोक दिया है। विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द साबित होने वाली गुजरात टाइटंस की साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी इस मैच में में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी का शिकार बनी। इसके बाद जोस बटलर आए, लेकिन वह 23 गेंदों पर सिर्फ एक चौके के साथ 19 रन ही बना पाए और गुजरात के खाते में एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़वा गए।