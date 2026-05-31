RCB vs GT Final: हेजलवुड, भुवनेश्वर और रसिख डार की कहर बरपाती गेंदबाजी, पाटा विकेट पर आरसीबी ने गुजरात को 155 रन पर रोका

आरसीबी की गेंदबाजी पर गौर करें तो रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा, जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। जैकब डफी ने 4 ओवर में 38 रन दिए उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। आरसीबी अगर 156 रन बनाने में सफल रहती है, तो लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतेगी।