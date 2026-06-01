IPL 2026 RCB ने जीता लेकिन Vaibhav Suryavanshi को मिले आधे दर्जन अवॉर्ड, जानें ऑरेन्ज कैप के साथ और क्या-क्या मिला

आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से हार गई थी, जिसके बाद उनका खिताब जीतने का सपना टूट गया था। वहीं गुजरात टाइटंस फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से हार गई। बेंगलुरु को चैंपियन बनने का खिताब मिला, जबकि पंजाब किंग्स को फेयर प्ले अवॉर्ड दिया गया, जिन्होंने पूरे सीजन बेहतरीन खेल भावना का उदाहरण पेश किया। इस दौरान ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मोहम्मद सिराज को मिला, जिन्होंने इस सीजन सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकीं।