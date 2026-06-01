GT vs RCB: फाइनल के बाद स्टेडियम में 1 घंटे तक फंसे रहे गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, टला बड़ा हादसा

भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट चटकाए, तो जोश हेजलवुड को भी दो विकेट मिले। रसिक डार ने तीन विकेट हासिल किए, जबकि क्रुणाल पंड्या ने चार ओवर में सिर्फ 30 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की। 156 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 18 ओवर में ही 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने भी 16 गेंद में 32 रन की पारी खेली, तो टीम डेविड ने 17 गेंद में 24 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से सिर्फ राशिद खान थोड़े किफायती रहे। उन्होंने चार ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाए।