RCB vs GT: गुजरात टाइटंस की हार सबसे बड़ा विलेन कौन? शुभमन गिल ने मैच के बाद गिनाए हार के कारण

गुजरात टाइटंस (फोटो- IANS)
Shubman Gill on RCB vs GT IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा कर लिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 155 रन ही बना सकी, जिसे 18 ओवर में ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सिर्फ पांच विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस हार के बाद GT के कप्तान ने खुलासा किया कि मैच से पहले ही उनसे बड़ी गलती हुई थी।
इस सीजन साइन सुदर्शन और शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल रहे, लेकिन खिताबी मुकाबले में साइन सुदर्शन सिर्फ 12 रन ही बना सके, तो वहीं शुभमन गिल दहाई के आंकड़े को ही छू सके। टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के 50 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस 155 रन के आंकड़े तक पहुंच सकी, लेकिन फाइनल के लिहाज से यह स्कोर काफी नहीं था।
मैच के बाद शुभमन गिल ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि पिच को समझने में उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर हम 180-190 के आसपास पहुंच जाते तो एक अच्छा मैच होता। पिच धीमी थी और दो तरफ से मदद मिल रही थी। सच कहूं तो ज्यादा समझ नहीं आया। जब भी हम यहां खेलते हैं तो पहले तीन-चार ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। यहां हमने शुरुआती विकेट गंवा दिए और फिर बीच के ओवरों में हमारी लय टूट गई। हम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर भी हमें पता था कि हम फाइनल खेल रहे हैं और 150-160 रन भी हों, अगर पावरप्ले में कुछ शुरुआती विकेट मिल जाएं तो हम हमेशा मैच में बने रह सकते हैं।”
फाइनल में पहुंचने और टीम के पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन को लेकर शुभमन गिल ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, “हम जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं। अगर हम ट्रॉफी जीत भी जाते, तब भी एक टीम के तौर पर हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी भी काम करने की जरूरत है।”
आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था और 14 में से 9 मैच जीतकर टॉप-2 में जगह बनाई थी, जिसकी वजह से वह क्वालीफायर-1 खेलने में सफल रही थी। हालांकि वहां उसे आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद क्वालीफायर-2 में उसने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल में एक बार फिर उसे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से हार झेलनी पड़ी। इस सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच कुल चार मुकाबले खेले गए, जिसमें तीन में गुजरात टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिर्फ एक मैच में उसे जीत मिली।
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