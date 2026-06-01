RCB vs GT: गुजरात टाइटंस की हार सबसे बड़ा विलेन कौन? शुभमन गिल ने मैच के बाद गिनाए हार के कारण

मैच के बाद शुभमन गिल ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि पिच को समझने में उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर हम 180-190 के आसपास पहुंच जाते तो एक अच्छा मैच होता। पिच धीमी थी और दो तरफ से मदद मिल रही थी। सच कहूं तो ज्यादा समझ नहीं आया। जब भी हम यहां खेलते हैं तो पहले तीन-चार ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। यहां हमने शुरुआती विकेट गंवा दिए और फिर बीच के ओवरों में हमारी लय टूट गई। हम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर भी हमें पता था कि हम फाइनल खेल रहे हैं और 150-160 रन भी हों, अगर पावरप्ले में कुछ शुरुआती विकेट मिल जाएं तो हम हमेशा मैच में बने रह सकते हैं।”