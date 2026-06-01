IPL 2026 Final: गुजरात टाइटंस से हुई सबसे बड़ी गलती, फिर RCB ने उठाया फायदा और जीत लिया लगातार दूसरा खिताब

RCB vs GT IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरी टीम बन गई, जिसने खिताब डिफेंड किया हो। यह कारनामा सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने किया, उसके बाद मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने किया और अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नाम भी यह उपलब्धि हो गई है। आईपीएल के इतिहास में 13वीं बार ऐसा हुआ है, जब क्वालीफायर वन जीतने वाली टीम ने खिताब जीता।