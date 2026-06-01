IPL 2026 में किसको मिला कौन सा अवार्ड, वैभव सूर्यवंशी का रहा जलवा, देखें पूरी लिस्ट

विजेता (Champion): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

उपविजेता (Runner-up): गुजरात टाइटंस (GT)

फेयर प्ले अवार्ड: पंजाब किंग्स (PBKS)

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP): वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

ऑरेंज कैप (सबसे ज्यादा 759 रन): वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

पर्पल कैप (सबसे ज्यादा 29 विकेट): कगिसो रबाडा (गुजरात टाइटंस)

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन: वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

सबसे अधिक छक्के लगाने का अवार्ड - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

सर्वाधिक चौके मारने का अवार्ड - साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)

सबसे ज्यादा डॉट बॉल: मोहम्मद सिराज (गुजरात टाइटंस)

सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच - मनीष पांडे (कोलकाता नाइट राइडर्स)