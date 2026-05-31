RCB के इस खिलाड़ी ने जीता पांचवा IPL टाइटल, जिस भी टीम से खेले आज तक नहीं हारे एक भी फ़ाइनल मैच

हालांकि क्रुणाल के नाम सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड नहीं है। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6-6 ट्रॉफी जीती है। ये दोनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और अंबाति रायुडू हैं। रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाने से पहले 2009 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए खिताब जीता था। वहीं रायुडू ने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ मिलकर 6 ट्रॉफी जीती है।