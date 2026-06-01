वैभव सूर्यवंशी को मिला वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे पावरफुल व्यक्ति का साथ, अब टीम इंडिया में डेब्यू लगभग पक्की

आपको बता दें कि एशियाई गेम्स 2026 के लिए भारत की संभावित टीम में भी वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है। इस सीजन सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और फाइनल से टीम के बाहर होने के बावजूद कई खिताब अपने नाम किए। उन्होंने ऑरेंज कैप तो जीती ही, साथ ही इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी जीता और मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर भी बने। सूर्यवंशी ने इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाए और बेस्ट स्ट्राइकर का अवॉर्ड भी उनके नाम रहा। उन्होंने पूरे सीजन 237 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो सबसे ज्यादा रही।