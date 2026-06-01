वैभव सूर्यवंशी की सादगी ने जीते करोड़ों दिल, वायरल हुआ विराट कोहली से मुलाकात का वीडियो

Virat Kohli meets Vaibhav Sooryavanshi: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार रात आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराते हुए लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्‍जा जमाया है। विराट कोहली ने अपने ट्रेडमार्क छक्के के साथ जैसे ही आरसीबी की जीत सुनिश्चित की तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। रात के सबसे दिल को छू लेने वाले पलों में से एक तब आया, जब कोहली और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात हुई। 15 वर्षीय टीनएजर ने इस सीजन में न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि आईपीएल हिस्ट्री बुक में भी अपना नाम भी दर्ज करा लिया।