वैभव सूर्यवंशी से रवि शास्त्री ने पूछा कितना दूध पीते हो? ‘बेबी बॉस’ ने दिया ऐसा जवाब, Video हो गया वायरल

Vaibhav Suryavanshi Viral Video: आईपीएल 2026 का खिताब भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया हो, लेकिन इस सीजन को वैभव सूर्यवंशी के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। 15 साल की उम्र में वैभव ने आतिशी बल्लेबाजी से हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। वह ऑरेंज कैप को जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। इस दौरान उन्होंने POTM और Orange Cap मिलाकर कुल 7 अवॉर्ड्स जीते। अवॉर्ड्स लेने के लिए जब वह मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए, तब रवि शास्त्री ने उनसे ऐसा सवाल पूछा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।