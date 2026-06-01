रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूं ही नहीं जीती लगातार 2 IPL ट्रॉफी, जानें कौन है पर्दे के पीछे टीम को कंट्रोल करने वाला ‘मास्टरमाइंड’

Mastermind behind RCB 2 consecutive IPL titles: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2014 से 2026 से कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारा है। इतना ही नहीं उसने 15 राज्‍यों में सरकार बना ली है। इसके पीछे अमित शाह की चुनावी रणनीति को मुख्‍य वजह माना जाता है। ठीक उसी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दो ट्रॉफी जीतने के पीछे एंडी फ्लावर का बड़ा हाथ माना जा रहा है। हेड कोच ने अन्‍य स्‍टाफ के साथ पर्दे के पीछे चुपचाप आरसीबी को इतिहास के सबसे सफल दौर तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया है।