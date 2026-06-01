‘लंबे छक्के मारना कोई मजबूरी नहीं, मैं ग्राउंडेड शॉट भी खेलता हूं’, वैभव सूर्यवंशी ने जताई टेस्ट मैच खेलने की इच्छा

बता दें कि इस साल अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आईपीएल 2026 में भी वे पूरे टूर्नामेंट के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शुमार रहे। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके आंकड़े अभी तक खास नहीं रहे हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक खेले 8 मैचों में उन्होंने 17.25 की औसत से सिर्फ 207 रन बनाए। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उस समय वैभव महज 13-14 साल के थे। इतनी कम उम्र में सीनियर स्तर का क्रिकेट खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता।