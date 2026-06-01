इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) 31 मई को खत्‍म हुआ, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले ही तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल के फाइनल से पहले पंत ने एलएसजी के कप्तान का पद छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि फ्रेंचाइजी 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। एक ऑफिशियल बयान में एलएसजी ने कहा कि पंत ने खुद पद छोड़ने की पेशकश की थी, जिसे फ्रेंचाइजी ने मान लिया।