17 साल का सूखा, फिर 2 IPL ट्रॉफी, कैसे ‘चोकर्स’ से दो बार की चैंपियन बनी RCB

आईपीएल 2025 से पहले आरसीबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि टीम जीत के लिए एक या दो खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर रहती थी। कभी विराट कोहली, तो कभी एबी डिविलियर्स या फिर कभी कोई और। हालांकि, आईपीएल 2025 में टीम के हर खिलाड़ी ने आरसीबी को जीत दिलाने के लिए जोर लगाया। कोहली फेल होते, तो रजत मोर्चा संभालते और रजत के फ्लॉप होने पर क्रुणाल टीम की नैया को पार लगाने लगे। बल्लेबाज नाकाम रहते, तो गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच को पलट देते। आरसीबी की यह आदत टीम के लिए वरदान बन गई, जिसके बूते आरसीबी एक नहीं, बल्कि दो आईपीएल खिताब को अपने नाम करने में सफल रही।