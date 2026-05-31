IPL 2026: चिन्नास्वामी भगदड़ से सबक,फाइनल से पहले बेंगलुरु पुलिस ने सेलिब्रेशन पर लगाई रोक, जारी की एडवाइजरी

पुलिस ने मैच के बाद किसी भी तरह के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा लोगों से अपील की है कि पटाखे फोड़ने और यातायात या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचें। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने, विरोधी टीम के समर्थकों का मजाक उड़ाने या नफरत फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।