IPL 2026 में 600 रन बना चुके RCB स्टार विराट कोहली, जानें फाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड

Virat Kohli record in IPL final: विराट कोहली अपने करियर में पांचवीं बार आईपीएल फाइनल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 सीजन के आखिरी मुकाबले में रविवार शाम गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। बल्‍लेबाजी के उस्ताद इस सीजन में बेंगलुरु के बेस्ट बैटर हैं, जिनके नाम 600 रन हैं और उनका औसत 50 का है। कोहली उम्मीद कर रहे होंगे कि वह आरसीबी को उनका दूसरा आईपीएल टाइटल दिलाने के लिए बस एक और अच्छी पारी खेल सकें।