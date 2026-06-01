ICC बोर्ड मीटिंग्स में बड़े फैसले, क्रिकेट कनाडा सस्पेंड, खराब रोशनी की वजह से नहीं रुकेंगे टेस्ट, पिंक बॉल के ट्रॉयल को मंजूरी

क्रिकेट कनाडा को भी जिम्मेदारियों के गंभीर उल्लंघन के कारण तत्‍काल प्रभाव से आईसीसी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। कनाडा की नेशनल रिप्रेजेंटेटिव टीमें सस्पेंशन पीरियड के दौरान आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल रहेंगी। आईसीसी की ओर से कहा गया है कि राष्‍ट्रीय टीमों के लगातार हिस्सा लेने और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट कनाडा को आईसीसी की देखरेख में सिर्फ अप्रूव्ड नेशनल टीम प्रोग्राम के लिए एक कंट्रोल्ड फंडिंग सिस्टम के जरिए आईसीसी से फंडिंग लेने की इजाजत होगी।