ICC बोर्ड मीटिंग्स में बड़े फैसले, क्रिकेट कनाडा सस्पेंड, खराब रोशनी की वजह से नहीं रुकेंगे टेस्ट, पिंक बॉल के ट्रॉयल को मंजूरी

आईसीसी चीफ जय शाह। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
ICC board meetings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को अपनी बोर्ड मीटिंग्स के खत्म होने के बाद बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये मीटिंग्स रविवार को गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के दौरान अहमदाबाद में हुई थीं। आईसीसी ने गवर्नेंस को मजबूत करने, महिला क्रिकेट को सपोर्ट करने और ग्लोबल कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद से कई अहम फैसले लिए हैं।
आईसीसी बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग की कई सिफारिशों को भी मंजूरी दी, जिसमें खराब रोशनी की संभावना को देखते हुए टेस्ट मैचों में पिंक बॉल के इस्तेमाल का ट्रायल शामिल है। लेकिन, ऐसा तभी किया जाएगा, जब दोनों टीमें मैच या सीरीज शुरू होने से पहले अपनी मंजूरी देंगी और एग्रीमेंट पर सहमति जताएंगी।
क्रिकेट कनाडा को भी जिम्मेदारियों के गंभीर उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से आईसीसी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। कनाडा की नेशनल रिप्रेजेंटेटिव टीमें सस्पेंशन पीरियड के दौरान आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल रहेंगी। आईसीसी की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय टीमों के लगातार हिस्सा लेने और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट कनाडा को आईसीसी की देखरेख में सिर्फ अप्रूव्ड नेशनल टीम प्रोग्राम के लिए एक कंट्रोल्ड फंडिंग सिस्टम के जरिए आईसीसी से फंडिंग लेने की इजाजत होगी।
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि अहमदाबाद में हमारी बातचीत ने गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया भर में क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कमिटमेंट को और पक्का किया है। महिला क्रिकेट और उभरते देशों से लेकर फ्रैंचाइजी कॉम्पिटिशन के मैनेजमेंट तक, बातचीत और फैसलों का मकसद यह पक्का करना है कि क्रिकेट दुनिया भर के फैंस के लिए फेयर, कॉम्पिटिटिव और रोमांचक बना रहे।
इसके अलावा, आईसीसी बोर्ड ने आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए विंडो में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे टूर्नामेंट जून-जुलाई से 14-28 फरवरी 2027 तक हो जाएगा। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 को 10 टीम इवेंट के तौर पर पायलट करेगा, जिसमें पांच फुल मेंबर्स और पांच एसोसिएट मेंबर्स होंगे, जिन्हें रैंकिंग और पहले के T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के आधार पर चुना जाएगा।
बोर्ड ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल क्वालीफायर बनाने की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। मैनेजमेंट को 16 टीम ग्लोबल क्वालीफायर के लिए एक कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर और क्वालिफिकेशन पाथवे को फाइनल करने का भी काम सौंपा गया है।
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