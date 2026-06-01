1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC बोर्ड मीटिंग्स में बड़े फैसले, क्रिकेट कनाडा सस्पेंड, खराब रोशनी की वजह से नहीं रुकेंगे टेस्ट, पिंक बॉल के ट्रॉयल को मंजूरी

ICC board meetings: अहमदाबाद में हुई आईसीसी (ICC) की बोर्ड मीटिंग्स में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीटिंग्‍स के बाद बयान जारी कर क्रिकेट कनाडा को सस्‍पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा खराब रोशनी में भी टेस्ट मैच जारी रखने के लिए पिंक बॉल के ट्रायल की अनुमति दी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 01, 2026

ICC board meetings

आईसीसी चीफ जय शाह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

ICC board meetings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को अपनी बोर्ड मीटिंग्स के खत्म होने के बाद बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये मीटिंग्स रविवार को गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के दौरान अहमदाबाद में हुई थीं। आईसीसी ने गवर्नेंस को मजबूत करने, महिला क्रिकेट को सपोर्ट करने और ग्लोबल कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद से कई अहम फैसले लिए हैं।

आईसीसी बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग की कई सिफारिशों को भी मंजूरी दी, जिसमें खराब रोशनी की संभावना को देखते हुए टेस्ट मैचों में पिंक बॉल के इस्तेमाल का ट्रायल शामिल है। लेकिन, ऐसा तभी किया जाएगा, जब दोनों टीमें मैच या सीरीज शुरू होने से पहले अपनी मंजूरी देंगी और एग्रीमेंट पर सहमति जताएंगी।

कनाडा क्रिकेट सस्पेंड

क्रिकेट कनाडा को भी जिम्मेदारियों के गंभीर उल्लंघन के कारण तत्‍काल प्रभाव से आईसीसी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। कनाडा की नेशनल रिप्रेजेंटेटिव टीमें सस्पेंशन पीरियड के दौरान आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल रहेंगी। आईसीसी की ओर से कहा गया है कि राष्‍ट्रीय टीमों के लगातार हिस्सा लेने और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट कनाडा को आईसीसी की देखरेख में सिर्फ अप्रूव्ड नेशनल टीम प्रोग्राम के लिए एक कंट्रोल्ड फंडिंग सिस्टम के जरिए आईसीसी से फंडिंग लेने की इजाजत होगी।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह का बयान

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि अहमदाबाद में हमारी बातचीत ने गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया भर में क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कमिटमेंट को और पक्का किया है। महिला क्रिकेट और उभरते देशों से लेकर फ्रैंचाइजी कॉम्पिटिशन के मैनेजमेंट तक, बातचीत और फैसलों का मकसद यह पक्का करना है कि क्रिकेट दुनिया भर के फैंस के लिए फेयर, कॉम्पिटिटिव और रोमांचक बना रहे।

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए विंडो में बदलाव

इसके अलावा, आईसीसी बोर्ड ने आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए विंडो में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे टूर्नामेंट जून-जुलाई से 14-28 फरवरी 2027 तक हो जाएगा। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 को 10 टीम इवेंट के तौर पर पायलट करेगा, जिसमें पांच फुल मेंबर्स और पांच एसोसिएट मेंबर्स होंगे, जिन्हें रैंकिंग और पहले के T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के आधार पर चुना जाएगा।

मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल क्वालीफायर

बोर्ड ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल क्वालीफायर बनाने की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। मैनेजमेंट को 16 टीम ग्लोबल क्वालीफायर के लिए एक कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर और क्वालिफिकेशन पाथवे को फाइनल करने का भी काम सौंपा गया है।

ये भी पढ़ें

‘वह जल्द ही भारत के लिए खेलने वाला है’, वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्‍यू को लेकर पूर्व चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान
क्रिकेट
MSK Prasad on Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

01 Jun 2026 05:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC बोर्ड मीटिंग्स में बड़े फैसले, क्रिकेट कनाडा सस्पेंड, खराब रोशनी की वजह से नहीं रुकेंगे टेस्ट, पिंक बॉल के ट्रॉयल को मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बहुत ज्‍यादा कोच पर ऋषभ पंत के चिंता जताने को लेकर गावस्कर का LSG पर तीखा हमला

Sunil Gavaskar on LSG
क्रिकेट

‘लंबे छक्के मारना कोई मजबूरी नहीं, मैं ग्राउंडेड शॉट भी खेलता हूं’, वैभव सूर्यवंशी ने जताई टेस्ट मैच खेलने की इच्छा

vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

‘वह जल्द ही भारत के लिए खेलने वाला है’, वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्‍यू को लेकर पूर्व चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान

MSK Prasad on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

RCB के “अमित शाह”, कराई तीन में से दो ट्रॉफी अपनी टीम के नाम

Mastermind behind RCB 2 consecutive IPL titles
क्रिकेट

विराट कोहली ने फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने IPL इतिहास के पहले बल्लेबाज

virat kohli records in ipl 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.