ब्रॉडकास्ट का अधिकार न होने के बावजूद भारतीय फैंस देख सकते हैं पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच, जानें कैसे

Pakistan vs Australia Live Details: पाकिस्तान की सरजमीं पर 5 साल बाद वनडे सीरीज खेल रही ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बने रहना चाहेगी। इस सीरीज का भारत में किसी भी ब्रॉडकास्टर के पास राइट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी भारतीय फैंस इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।