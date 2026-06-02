IPL 2026 में इन 5 खिलाड़ियों ने खूब लगाया अपनी टीमों को चूना, लिस्ट में शामिल सभी की कीमत 15 करोड़ से ऊपर

Hardik Pandya को 2026 ऑक्शन से पहले MI ने 16.45 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। हालांकि उनके लिए यह सीजन किसी बुरे सपने की तरह रहा। Mumbai Indians के कप्तान के तौर पर खेलते हुए हार्दिक 10 मुकाबलों में 138 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 206 रन ही बना सके और उनके बल्ले से एक अर्धशतक तक नहीं आया। वहीं, गेंदबाजी में वह सिर्फ 4 विकेट ही निकाल सके। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने ऐसे संकेत दिए, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि वह टीम का साथ छोड़ सकते हैं।