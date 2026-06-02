IPL 2026 ने खत्म कर दी BCCI की सबसे बड़ी टेंशन! अब टीम इंडिया के पास भी होगी तूफानी गेंदबाजों की फौज

इसके बावजूद भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और 2025 में ICC Champions Trophy 2025 भी जीती। लेकिन वनडे वर्ल्डकप 2011 के बाद से टीम इंडिया की जीत का सपना अधूरा ही रहा है। लेकिन आईपीएल 2026 के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम की टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि इस सीजन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली Lucknow Super Giants के दो तेज गेंदबाजों प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वह टीम इंडिया की परेशानी को खत्म कर सकते हैं।