तो इस वजह से टिम डेविड पर लगाना पड़ा एक मैच का बैन, लेकिन जुर्माना नहीं भरेगा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, जानें क्यों

फाइनल मुकाबले के दौरान पहली पारी के 10वें ओवर में एक विकेट गिरने के बाद, डेविड ने मैदान पर मौजूद अंपायर नितिन मेनन की दिशा में आक्रामक तरीके से 'आइस बैग' फेंका। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने यह सजा तब सुनाई जब डेविड ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सजा मान ली। सीजन में डेविड का यह तीसरा 'लेवल-1' का अपराध था। इससे पहले उन्होंने सीजन के 20वें मैच के दौरान भी उल्लंघन किया था, जिसके लिए उन पर एक डिमेरिट प्वाइंट का जुर्माना लगा था, और मैच 54 में भी उनसे गलती हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दो डिमेरिट प्वाइंट मिले थे। इस ताजा सजा के साथ, डेविड के अब कुल 5 डिमेरिट प्वाइंट्स हो गए हैं।