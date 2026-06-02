फाइनल से पहले हुआ कुछ ऐसा जो बन गई गुजरात की हार की वजह! ना चाहते हुए बन गई IPL 2026 की सबसे ‘unlucky’ टीम

इस सीजन में 100 रन की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप का ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनाने वाली शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी फाइनल में पूरी तरह फ्लॉप रही। इस सीजन में सबसे ज्यादा रनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर चल रहे साई सुदर्शन सिर्फ 12 रन बना सके। वहीं, 732 रनों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज शुभमन गिल भी महज 10 रन पर चलते बने। दोनों ने सिर्फ 2-2 चौके ही मारे। आरसीबी के पेसर्स ने शॉर्ट बॉल रणनीति से गुजरात के बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया। वाशिंगटन सुंदर के 50 रनों की बदौलत गुजरात ने जैसे-तैसे 155/8 बनाए।