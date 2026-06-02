भारतीय टीम ने उसी सीनियर बल्‍लेबाजी विभाग पर भरोसा जारी रखा और बॉलिंग डिपार्टमेंट में नए नाम शामिल किए। लेकिन, आकिब नबी लिस्ट का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार जैसे खिलाड़ियों को नॉन वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप मैच में मोहम्मद सिराज के पार्टनर के तौर पर चुना गया था। लेकिन, अब मैनेजमेंट ने कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर ली है, क्योंकि खबर आ रही है कि नबी 6 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हो गए हैं।