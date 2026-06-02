जम्मू-कश्मीर के स्टार तेज गेंदबाज आकिब नबी (फोटो- IANS)
Auqib Nabi joins India squad: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, तो इसकी बहुत आलोचना हुई। ये आलोचना असल में सिर्फ एक खिलाड़ी आकिब नबी को लेकर थी, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी। हालांकि, बीसीसीआई ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के 10 मैचों में 60 विकेट लेने के बावजूद उनका सेलेक्शन नहीं हुआ।
भारतीय टीम ने उसी सीनियर बल्लेबाजी विभाग पर भरोसा जारी रखा और बॉलिंग डिपार्टमेंट में नए नाम शामिल किए। लेकिन, आकिब नबी लिस्ट का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार जैसे खिलाड़ियों को नॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच में मोहम्मद सिराज के पार्टनर के तौर पर चुना गया था। लेकिन, अब मैनेजमेंट ने कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर ली है, क्योंकि खबर आ रही है कि नबी 6 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हो गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नबी को बीसीसीआई ने टेस्ट टीम में बैकअप खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि 29 साल के नबी को इंटरनेशनल क्रिकेट का सीधा अनुभव मिल सके। यह खबर तब आई, जब हमने एक और घरेलू गेंदबाज को नेट बॉलर के तौर पर टीम में शामिल होते देखा। सनराइजर्स हैदराबाद के जीशान अंसारी भी नेट में भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, ताकि वे अफगानी स्पिनरों के लिए तैयारी कर सकें।
रणजी ट्रॉफी: 17 पारी में 60 विकेट
विजय हजारे ट्रॉफी: 23 के स्ट्राइक रेट से 14 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: 7.55 की इकॉनमी से 15 विकेट
जहां तक नबी की बात है, यह बहुत समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के इस पेसर को डोमेस्टिक सर्किट में इतना अच्छा करने के बाद बूस्ट की जरूरत थी। 2020 में प्रथम श्रेणी डेब्यू करने के बाद नबी ने 41 मैचों में हिस्सा लिया है और 156 विकेट अपने नाम किए हैं, जिनमें से 104 सिर्फ पिछले दो सीजन में आए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग