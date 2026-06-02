मजबूरी में RCB ने रजत पाटीदार को किया था शामिल, ऑक्शन में किया था इग्रोर, लेकिन एक हादसे ने बदल दी कहानी

2025 में फाफ डु प्लेसी को RCB ने रिलीज किया और रजत पाटीदार को कप्तानी सौंप दी गई। इसकी वजह ये भी थी कि विराट कोहली सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलने का मन बना चुके थे। पाटीदार ने टीम का भरोसा नहीं टूटने दिया और कप्तानी करते हुए पहली ही सीजन में इतिहास रच दिया। जो टीम 17 साल से अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी, उसे पाटीदार की लीडरशिप में चैंपियन बनने का मौका मिला। पाटीदार की कप्तानी में RCB ने इस सीजन भी कारनामा किया और लगातार दूसरी बार खिताब जीता।