2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 में रिकॉर्ड की झड़ी लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने क्‍या दोगुनी की एंडोर्समेंट फीस? जानें अब कितना कर रहे चार्ज

Vaibhav Sooryavanshi endorsement fees: IPL 2026 में रिकॉर्ड की झड़ी लगाकर टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्‍यादा पांच अवॉर्ड जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी की एंडोर्समेंट फीस लगभग दोगुनी कर दी है। रिपोर्ट की मानें तो अब वह हर डील के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 02, 2026

Vaibhav Sooryavanshi endorsement fees

आईपीएल 2026 के स्‍टार बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Sooryavanshi endorsement fees: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन, उससे ज्‍यादा सुर्खियां 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बटौरी हैं। क्रिकेट फैंस से लेकर दिग्‍गज क्रिकेटरों की जुबां पर सिर्फ उनका ही नाम है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वह आईपीएल ऑक्शन में आते हैं, तो वह सारे रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 30 करोड़ रुपये तक पा सकते हैं। फिलहाल वह राजस्थान रॉयल्स के साथ 1.10 करोड़ रुपये के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर बने हुए हैं। उन्‍हें अपनी आईपीएल सैलरी बदलने के लिए एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन, इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि उन्‍होंने अपनी एंडोर्समेंट फीस दोगुनी कर दी है।

सूर्यवंशी की ब्रांड एंडोर्समेंट फीस हुई दोगुनी!

आईपीए 2026 सीजन वैभव सूर्यवंशी के लिए बेहद खास रहा। उन्‍होंने इस सीजन में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी को चौंका दिया। उन्‍होंने इस सीजन 72 छक्‍कों के साथ कुल 776 रन बनाए और वह भी 237.30 के धमाकेदार ट्रेंड-सेटिंग स्ट्राइक-रेट के साथ। इन नंबरों की वजह से उन्‍होंने ऑरेंज कैप और सीजन के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर समेत पांच अवॉर्ड जीते। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस दोगुनी कर ली है।

बता दें कि वैभव के ​​ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो को फिलहाल उनके माता-पिता उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की मदद से मैनेज कर रहे हैं। इस टीनएजर को पहले ही कॉम्प्लान और रेड बुल जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते देखा जा चुका है और अब उनके आईपीएल में धमाल मचाने की वजह से कई दूसरे ब्रांड्स भी उन्हें साइन करने की जल्दी में हैं।

कॉम्प्लान और रेड बुल के साथ पहले की थी 1 करोड़ की डील

रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सूर्यवंशी ने अपनी एंडोर्समेंट फीस लगभग दोगुनी कर दी है। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले उन्होंने हर डील करीब 1 करोड़ रुपये में साइन की थी। हालांकि, अब वह हर डील के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक की फीस ले रहे हैं। उन्होंने कॉम्प्लान और रेड बुल के साथ पहले 1 करोड़ की रेंज में डील की थी।

वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में हैं। जैसे-जैसे आईपीएल 2026 भारतीय क्रिकेट में उनकी ब्रांड वैल्यू को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उनके माता-पिता और मैनेजमेंट टीम के लिए इन मौकों को सावधानी से संभालना जरूरी है।

अगला असाइनमेंट श्रीलंका दौरा

आईपीएल 2026 के बाद आरसीबी से ज्‍यादा चर्चा 15 साल के वंडर बॉय को लेकर है। कई पुराने क्रिकेटर, दिग्गज और एक्सपर्ट्स पहले ही सूर्यवंशी के बारे में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सुनील गावस्कर जैसे महान प्‍लेयर्स की तरह ही बात करने लगे हैं। हालांकि उनके टैलेंट से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को अभी भी बहुत कुछ करना है। उनका अगला असाइनमेंट श्रीलंका दौरा है। जहां वह वनडे ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए और अफगानिस्‍तान ए का सामना करेंगे।

हार्दिक पंड्या आज BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करेंगे रिपोर्ट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलने पर लटकी तलवार

ये भी पढ़ें
Hardik Pandya to reach BCCI CoE

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

02 Jun 2026 04:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 में रिकॉर्ड की झड़ी लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने क्‍या दोगुनी की एंडोर्समेंट फीस? जानें अब कितना कर रहे चार्ज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

श्रीलंका ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 की घोषणा की, बोर्ड को कोर्ट में घसीटने वाले तुषारा भी लिस्‍ट में

Sri Lanka announces central contracts 2026-27
क्रिकेट

‘खुद एक मजाक बन गए हैं!’… ललित मोदी ने LSG के मालिक को सरेआम लताड़ा, ऋषभ पंत से बदतमीजी करने पर बुरी तरह भड़के

Sanjiv Goenka vs Rishabh Pant Video , LSG vs DC IPL 2026 Highlights , Sanjiv Goenka Reaction on LSG Defeat , Rishabh Pant Post Match Presentation , Sanjiv Goenka KL Rahul Incident Comparison , IPL 2026 Latest Cricket News Hindi , sanjiv goenka reaction lsg loss rishab pant video viral ipl 2026
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या आज BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करेंगे रिपोर्ट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलने पर लटकी तलवार

Hardik Pandya to reach BCCI CoE
क्रिकेट

BCCI ने कड़ी आलोचना के बाद अफगानिस्तान टेस्‍ट से पहले आकिब नबी को बतौर नेट बॉलर टीम में किया शामिल

Auqib Nabi joins India squad
क्रिकेट

मजबूरी में पाटीदार को टीम में किया था शामिल, RCB से एक हादसे ने बदल दी तकदीर

rajat patidar with ipl trophy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.