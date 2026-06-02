Vaibhav Sooryavanshi endorsement fees: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन, उससे ज्‍यादा सुर्खियां 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बटौरी हैं। क्रिकेट फैंस से लेकर दिग्‍गज क्रिकेटरों की जुबां पर सिर्फ उनका ही नाम है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वह आईपीएल ऑक्शन में आते हैं, तो वह सारे रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 30 करोड़ रुपये तक पा सकते हैं। फिलहाल वह राजस्थान रॉयल्स के साथ 1.10 करोड़ रुपये के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर बने हुए हैं। उन्‍हें अपनी आईपीएल सैलरी बदलने के लिए एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन, इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि उन्‍होंने अपनी एंडोर्समेंट फीस दोगुनी कर दी है।