‘खुद एक मजाक बन गए हैं!’… ललित मोदी ने LSG के मालिक को सरेआम लताड़ा, ऋषभ पंत से बदतमीजी करने पर बुरी तरह भड़के

ललित मोदी के इस भड़ास के पीछे संजीव गोयनका का वो पुराना बर्ताव है, जो उन्होंने लाइव मैच के बाद मैदान पर टीम के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत के साथ किया था। दोनों के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो खूब वायरल हुआ था। हाल ही में जब 29 मई को लखनऊ की टीम ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि ऋषभ पंत कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो ललित मोदी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि गोयनका ने पंत को लंबे समय तक सपोर्ट करने के अपने वादे को तोड़ दिया और एक खिलाड़ी की सरेआम बेइज्जती की।