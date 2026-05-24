24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऋषभ पंत की कप्तानी पर मंडराया खतरा, क्या लखनऊ सुपर जाइंट्स को अगले सीजन मिलेगा नया कप्तान?

IPL 2026 Rishabh Pant Captaincy in LSG: आईपीएल 2026 में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मिली हार के बाद एलएसजी के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने बड़ा बयान दिया है। खराब फॉर्म और खराब लीडरशिप के चलते अगले सीजन में ऋषभ पंत से लखनऊ सुपर जाइंट्स की कप्तानी छीनी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 24, 2026

Rishabh Pant LSG captaincy IPL 2026 , Tom Moody statement on Rishabh Pant , Lucknow Super Giants new captain IPL 2027 ,

ऋषभ पंत (Photo - IANS)

Tom Moody statement on Rishabh Pant Captaincy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) का सफर किसी बुरे सपने जैसा रहा है। शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम (लखनऊ) में मिली हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (सटीक 10वें नंबर पर) पहुंच गई। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब टीम के कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी पर पर भारी संकट मंडरा रहा है। LSG के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दिया है।

ऋषभ पंत की कप्तानी और फॉर्म दोनों फ्लॉप

पंत ने लगातार दो सीजन तक लखनऊ की कप्तानी संभाली, लेकिन दोनों ही बार टीम प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर हो गई। इस साल उनकी कप्तानी में कई बड़ी कमियां देखने को मिलीं। अनुभवी खिलाड़ियों और शानदार अनकैप्ड टैलेंट होने के बावजूद पंत न तो अपनी कप्तानी से प्रभावित कर पाए और न ही बल्ले से कोई कमाल दिखा सके।

कप्तानी पर होगा गंभीर विचार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉम मूडी ने कहा, 'यह सीजन हमारे लिए बेहद मुश्किल रहा है। हम उम्मीदों और अपने तय किए गए स्टैंडर्ड पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। जब फ्रेंचाइजी की लीडरशिप (कप्तानी) की बात आती है, तो हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। हमें अब एक बड़े रीसेट की जरूरत है।'

करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं पंत

28 साल के ऋषभ पंत इस समय अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां एक खिलाड़ी अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन पंत का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है।

आईपीएल से पहले उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 और वनडे सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। यही नहीं, टेस्ट टीम में भी उनकी उप-कप्तानी छीनकर केएल राहुल को दे दी गई है जो कभी लखनऊ के ही कप्तान हुआ करते थे। अब एलएसजी से भी उनकी छुट्टी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं।

किसी एक पर नहीं फोड़ेंगे ठीकरा

हालांकि, टॉम मूडी ने किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार मानने से इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा, 'इस नाकामी के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। यह किसी एक पर उंगली उठाने का समय नहीं है। सीजन के आधे हिस्से में हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, मिडिल ऑर्डर रन बनाने में फेल रहा। हम शांत दिमाग से बैठकर सोचेंगे, लेकिन टीम में कुछ बड़े बदलाव जरूर किए जाएंगे।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

24 May 2026 11:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत की कप्तानी पर मंडराया खतरा, क्या लखनऊ सुपर जाइंट्स को अगले सीजन मिलेगा नया कप्तान?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर आज कई दिग्गजों के 3 बड़े रिकॉर्ड, पूरा पावरप्ले खेले तो सभी टूटने तय

Vaibhav Sooryavanshi IPL records
क्रिकेट

RCB को टेबल टॉपर बनाने में विराट कोहली समेत इन 5 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा रोल

RCB 5 Key Players
क्रिकेट

‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

Arjun Tendulkar LSG debut IPL 2026 , Arjun Tendulkar yorker vs PBKS Ekana Stadium , Ravichandran Ashwin on Arjun Tendulkar bowling
क्रिकेट

एक्टर राम चरण से हो गया ऐसा ‘ब्लंडर’ कि आधी रात जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी, जानें क्या है पूरा मामला

Actor Ram Charan apologises to Jasprit Bumrah
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक जड़ किया ऐसा ‘करिश्मा’, जो पिछले पांच साल में कोई न कर सका

Shreyas Iyer record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.