ऋषभ पंत की कप्तानी पर मंडराया खतरा, क्या लखनऊ सुपर जाइंट्स को अगले सीजन मिलेगा नया कप्तान?

Tom Moody statement on Rishabh Pant Captaincy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) का सफर किसी बुरे सपने जैसा रहा है। शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम (लखनऊ) में मिली हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (सटीक 10वें नंबर पर) पहुंच गई। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब टीम के कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी पर पर भारी संकट मंडरा रहा है। LSG के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दिया है।