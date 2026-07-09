Ben Stokes Retirement Controversy: संन्यास के वीडियो से नाखुश बेन स्टोक्स, ICC की आपत्ति पर दो शब्दों में दिया करारा जवाब

Ben Stokes retirement controversy: इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने पिछले महीने (28 जून) न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब स्टोक्स के इस इमोशनल संन्यास पर मैदान के बाहर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईसीसी (ICC) ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को एंटी-करप्शन (भ्रष्टाचार विरोधी) नियमों के उल्लंघन के मामले में घेरा है, जिसपर स्टोक्स ने सिर्फ दो शब्दों का ट्वीट करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।