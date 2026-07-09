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Ben Stokes Retirement Controversy: संन्यास के वीडियो से नाखुश बेन स्टोक्स, ICC की आपत्ति पर दो शब्दों में दिया करारा जवाब

Ben Stokes retirement controversy: इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स के संन्यास के वीडियो पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईसीसी (ICC) ने भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के उल्लंघन को लेकर ईसीबी (ECB) से जवाब मांगा है, जिसपर स्टोक्स ने करारा जवाब दिया।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 09, 2026

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इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Photo - IANS)

Ben Stokes retirement controversy: इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने पिछले महीने (28 जून) न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब स्टोक्स के इस इमोशनल संन्यास पर मैदान के बाहर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईसीसी (ICC) ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को एंटी-करप्शन (भ्रष्टाचार विरोधी) नियमों के उल्लंघन के मामले में घेरा है, जिसपर स्टोक्स ने सिर्फ दो शब्दों का ट्वीट करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के चौथे दिन टी ब्रेक (चाय ब्रेक) से 15 मिनट पहले ईसीबी (ECB) ने स्टोक्स के संन्यास की खबर को पब्लिक किया था। इसके साथ ही बोर्ड ने ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें स्टोक्स मैच शुरू होने से पहले सुबह अपने साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट के फैसले के बारे में बता रहे थे और खिलाड़ी भावुक हो रहे थे।

बीबीसी (BBC) की रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के चलते रहने के दौरान ड्रेसिंग रूम (PMOA) के अंदर का वीडियो और ऑडियो जारी करना आईसीसी (ICC) के नियमों के खिलाफ है। एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल के तहत मैच खत्म होने से पहले ड्रेसिंग रूम की कोई भी रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। इसी बात को लेकर आईसीसी ने ईसीबी (ECB) से जवाब मांगा है।

बेन स्टोक्स ने दो शब्दों में दिया जवाब

जैसे ही यह विवाद बढ़ा, बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आईसीसी की इस आपत्ति पर तंज कसते हुए सिर्फ दो शब्द लिखे, 'Sack him' (यानी इसे नौकरी से निकालो)। स्टोक्स का यह बेबाक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

मेंटल हेल्थ और भविष्य पर स्टोक्स का बयान

पिछले 15 साल से इंग्लैंड क्रिकेट की रीढ़ रहे स्टोक्स ने साफ किया है कि यह फैसला उन्होंने अपनी भलाई के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से काफी उतार-चढ़ाव से गुजर चुके हैं और अब खुद पर और ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते। हालांकि, वह अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे क्योंकि वह खेल से अपना प्यार बनाए रखना चाहते हैं।

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Updated on:

09 Jul 2026 03:36 pm

Published on:

09 Jul 2026 03:05 pm

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