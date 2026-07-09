IND vs ENG 4th T20: अक्षर पटेल आज तोड़ देंगे एमएस धोनी का रिकॉर्ड, 100 टी20 मैच खेलने वाले बन जाएंगे 5वें भारतीय

अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे। उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट करते ही यह मुकाम हासिल किया था। हालांकि, इस सीरीज में अक्षर बल्ले और गेंद दोनों से अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। तीन मुकाबलों में वह सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने महज दो विकेट लिए हैं। ऐसे में चौथे टी20 में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।