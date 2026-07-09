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IND vs ENG 4th T20: 10 बजे या 7 बजे, जानें भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला कब शुरू होगा?

India vs England 4th T20 Match Time: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया ने मैदान का सबसे बड़ा चेज किया है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 09, 2026

india vs england

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- IANS)

Ind vs Eng 4th T20 Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा। अब तक भारत ने इस मैदान पर सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसमें जीत हासिल की थी। उसी मैच में भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़े रन चेज़ का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे में सीरीज हारने की दहलीज पर पहुंच चुकी भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के सामने जीत की बड़ी चुनौती होगी। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है, जबकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

10 बजे शुरू होगा चौथा मैच

ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल है कि चौथा मुकाबला (IND vs ENG 4th T20 Match Time) रात 10:00 बजे शुरू होगा या शाम 7:00 बजे। आपको बता दें कि अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में से एक मैच शाम 7:00 बजे शुरू हुआ था, जबकि बाकी दो मुकाबले रात 10:00 बजे खेले गए थे। ब्रिस्टल में खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हुए। कप्तान और उपकप्तान दोनों बदल दिए गए। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, जबकि अक्षर पटेल की जगह तिलक वर्मा को उपकप्तानी सौंपी गई। हालांकि, अक्षर पटेल अभी भी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया।

अय्यर की कप्तानी में जीत का इंतजार

इसके बाद से भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दुनिया की 12वें नंबर की टीम ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद से इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। हालांकि, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को उम्मीद होगी कि टीम चौथे टी20 मुकाबले में मजबूती से वापसी करेगी। इस मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

09 Jul 2026 08:45 am

Published on:

09 Jul 2026 08:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG 4th T20: 10 बजे या 7 बजे, जानें भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला कब शुरू होगा?

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