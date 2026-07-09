IND vs ENG 4th T20: 10 बजे या 7 बजे, जानें भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला कब शुरू होगा?

Ind vs Eng 4th T20 Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा। अब तक भारत ने इस मैदान पर सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसमें जीत हासिल की थी। उसी मैच में भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़े रन चेज़ का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे में सीरीज हारने की दहलीज पर पहुंच चुकी भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के सामने जीत की बड़ी चुनौती होगी। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है, जबकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था।