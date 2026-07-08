Eng vs Ind 4th T20I Weather Report: भारत के हारते ही लग जाएगा एक और दाग, जानें ब्रिस्टल के मौसम का हाल

England vs India 4th T20I Weather Report: इंग्लैंड ब्रिस्टल में गुरुवार 9 जुलाई को चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है, अगर मेहमान टीम इस मैच को हारती है तो वह सीरीज भी हार जाएगी। क्‍योंकि सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था और दूसरे मैच में इंग्लिश टीम ने 4 विकेट और तीसरे में 125 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। अब यहां से टीम इंडिया सीरीज तो नहीं जीत सकती, लेकिन आयरलैंड के बाद लगातार दूसरी टी20 सीरीज हारने के दाग को लगने से बचा सकी है। आइये इस अहम मैच से पहले एक बार ब्रिस्‍टल के मौसम का हाल जानते हैं।