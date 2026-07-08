Tammy Beaumont retirement announcement: इंग्‍लैंड की महान खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट करीब 17 साल के अपने इंटरनेशनल करियर से संन्‍यास लेने की घोषणा कर दी है। वह भारत के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेलेगी। 35 वर्षीय टैमी के नाम वनडे में 12 शतक दर्ज हैं। वह तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल शतक जड़ने वाली सिर्फ दो इंग्लिश महिलाओं प्‍लेयर्स में से एक हैं। 2017 में उन्‍हें इंग्लैंड के घरेलू मैदान पर आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के दौरान उम्‍दा प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया था।