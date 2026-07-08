Ashok Sharma claims to bowled at 160 kph: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सीनियर पुरुष टीम के चयनकर्ताओं ने हाल ही में जिम्‍बाब्‍वे दौरे पर तीन मैचों की 20टी इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा की है। इस दौरे के लिए राजस्‍थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को भी चुना गया है। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के इस पेसर ने अपनी तेज रफ्तार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उसी का नतीजा है कि अब वह जिम्‍बाब्‍वे के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस सीरीज से पहले उन्‍होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वह एक दिन 160 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह भारत के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर बन जाएंगे।