ब्रिस्टल का काउंटी ग्राउंड। (फोटो सोर्स: एक्स@/NorthantsCCC)
England vs India 4th T20I Pitch report: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पहला मुकाबला बारिश से धुलने के बाद दूसरा और तीसरा मैच मेजबान टीम ने जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम को सीरीज में वापसी करने के लिए शेष दोनों मुकाबले जीतने जरूरी हैं। अब चौथा मैच गुरुवार को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाना है। आइये इस मैच से पहले आपको यहां की पिच के बारे में बताते हैं।
ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच की बात करें तो यहां आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मदद रहती है। यहां गेंद का उछाल एक समान रहता है, जिसकी वजह से बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट खेल पाते हैं। हालांकि, शुरुआत में थोड़े मूवमेंट के चलते तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है। अगर, बल्लेबाज कुछ समय लेकर सेट हो जाए तो वह बड़ा स्कोर बनाने में सफल हो सकता है।
ब्रिस्टल में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मेजबान इंग्लैंड के नाम ही दर्ज है। जब जुलाई 2022 में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर 234 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और जीत दर्ज की थी। ब्रिस्टल में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम ही दर्ज है। उसने श्रीलंका के खिलाफ जून 2011 में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे और हार का सामना करना पड़ा था।
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|विपक्षी
|परिणाम
|तारीख
|इंग्लैंड
|234/6
|20.0
|साउथ अफ्रीका
|जीता
|27 जुलाई 2022
|साउथ अफ्रीका
|211/5
|20.0
|आयरलैंड
|जीता
|3 अगस्त 2022
|भारत
|201/3
|18.4
|इंग्लैंड
|जीता
|8 जुलाई 2018
|इंग्लैंड
|199/6
|18.3
|वेस्टइंडीज
|जीता
|8 जून 2025
|इंग्लैंड
|198/9
|20.0
|भारत
|हारा
|8 जुलाई 2018
|वेस्टइंडीज
|196/6
|20.0
|इंग्लैंड
|हारा
|8 जून 2025
|साउथ अफ्रीका
|193/8
|20.0
|इंग्लैंड
|हारा
|27 जुलाई 2022
|आयरलैंड
|190/9
|20.0
|साउथ अफ्रीका
|हारा
|3 अगस्त 2022
|साउथ अफ्रीका
|182/6
|20.0
|आयरलैंड
|जीता
|5 अगस्त 2022
|पाकिस्तान
|148/5
|17.5
|इंग्लैंड
|जीता
|28 अगस्त 2006
|इंग्लैंड
|144/7
|20.0
|पाकिस्तान
|हारा
|28 अगस्त 2006
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|विपक्षी
|परिणाम
|तारीख
|इंग्लैंड
|136/9
|20.0
|श्रीलंका
|हारा
|25 जून 2011
|आयरलैंड
|138
|18.5
|साउथ अफ्रीका
|हारा
|5 अगस्त 2022
|इंग्लैंड
|144/7
|20.0
|पाकिस्तान
|हारा
|28 अगस्त 2006
|साउथ अफ्रीका
|182/6
|20.0
|आयरलैंड
|जीता
|5 अगस्त 2022
|आयरलैंड
|190/9
|20.0
|साउथ अफ्रीका
|हारा
|3 अगस्त 2022
|साउथ अफ्रीका
|193/8
|20.0
|इंग्लैंड
|हारा
|27 जुलाई 2022
|वेस्टइंडीज
|196/6
|20.0
|इंग्लैंड
|हारा
|8 जून 2025
|इंग्लैंड
|198/9
|20.0
|भारत
|हारा
|8 जुलाई 2018
|साउथ अफ्रीका
|211/5
|20.0
|आयरलैंड
|जीता
|3 अगस्त 2022
|इंग्लैंड
|234/6
|20.0
|साउथ अफ्रीका
|जीता
|27 जुलाई 2022
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