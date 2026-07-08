England vs India 4th T20I Pitch report: भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पहला मुकाबला बारिश से धुलने के बाद दूसरा और तीसरा मैच मेजबान टीम ने जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम को सीरीज में वापसी करने के लिए शेष दोनों मुकाबले जीतने जरूरी हैं। अब चौथा मैच गुरुवार को ब्रिस्‍टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाना है। आइये इस मैच से पहले आपको यहां की पिच के बारे में बताते हैं।