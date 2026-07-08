IND vs ENG 3rd T20: Harshit Rana को प्रमोशन मिलने पर दिनेश कार्तिक हुए हैरान, Gautam Gambhir के फैसले पर उठाए सवाल

श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
Dinesh Karthik on Gautam Gambhir: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला गया, जहां गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को प्रमोट कर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा। इस फैसले को देखकर कमेंट्री कर रहे टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भी हैरान रह गए। उन्होंने गौतम गंभीर के इस फैसले पर तुरंत सवाल खड़ा किया।
दिनेश कार्तिक ने कहा, "शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजकर क्या मजाक किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा ने कभी पावरप्ले में बल्लेबाजी की होगी, घरेलू क्रिकेट में भी नहीं। टी20 में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजना बिल्कुल सही फैसला नहीं है।"
हर्षित राणा को ऊपर भेजने का फायदा टीम इंडिया को बिल्कुल नहीं मिला और भारतीय टीम को टी20 क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम 125 रन से मुकाबला हार गई, जो रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी टी20 हार है। इस मुकाबले में हर्षित राणा ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए।
इस बदलाव की वजह से टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह बिखर गया। शिवम दुबे भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी तिलक वर्मा से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन यह फैसला भी काम नहीं आया। अक्षर पटेल ने 10 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए।
इससे पहले टॉप-4 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 41 रन ही बना सके। भारतीय टीम को पहला झटका 23 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में लगा और 52 रन तक पहुंचते-पहुंचते भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस हार के बाद टी20 सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे हो गई है और अब सीरीज नहीं जीत सकती। दूसरी ओर, इंग्लैंड पहली बार भारत को टी20 सीरीज में हराने की दहलीज पर पहुंच गया है। आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ऐसे में मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इंग्लैंड की टीम इतिहास रचती हुई नजर आ सकती है।
आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा। टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम को तीन वनडे मैच भी खेलने हैं।
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