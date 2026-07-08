IND vs ENG 3rd T20: Harshit Rana को प्रमोशन मिलने पर दिनेश कार्तिक हुए हैरान, Gautam Gambhir के फैसले पर उठाए सवाल

इससे पहले टॉप-4 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 41 रन ही बना सके। भारतीय टीम को पहला झटका 23 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में लगा और 52 रन तक पहुंचते-पहुंचते भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस हार के बाद टी20 सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे हो गई है और अब सीरीज नहीं जीत सकती। दूसरी ओर, इंग्लैंड पहली बार भारत को टी20 सीरीज में हराने की दहलीज पर पहुंच गया है। आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ऐसे में मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इंग्लैंड की टीम इतिहास रचती हुई नजर आ सकती है।