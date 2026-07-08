Sanju Samson के ड्रॉप होने के बाद Gautam Gambhir ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है Team India का आगे का प्लान

संजू सैमसन और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
IND vs ENG T20 2026: मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में टीम इंडिया की टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के जिम्बाब्वे दौरे से बाहर होने पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि आखिर टीम इंडिया का प्लान क्या है और संजू सैमसन को कितनी स्पष्टता दी गई है।
आयरलैंड दौरे पर दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहने और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होने के बाद संजू सैमसन को दूसरे टी20 से ही प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद से चयनकर्ताओं की जमकर आलोचना हुई और गौतम गंभीर भी निशाने पर रहे।
हालांकि, ट्रेंट ब्रिज में भारतीय टीम की हार के बाद गौतम गंभीर ने खुलकर संजू सैमसन की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके और संजू सैमसन के बीच जो भी बातचीत हुई है, वह गोपनीय रहेगी। गंभीर ने कहा, "पहली बात तो यह है कि संजू सैमसन को जो स्पष्टता चाहिए थी, वह मेरी तरफ से दे दी गई है। हालांकि खिलाड़ी और हेड कोच के बीच की बातचीत बाहर नहीं आएगी।"
गंभीर ने आगे कहा कि संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए जो भी किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन मौजूदा फॉर्म का असर चयन पर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि संजू सैमसन इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते। हालांकि, राष्ट्रीय टीम में जगह बनाए रखने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है।
गंभीर ने कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह नतीजों का खेल है। जो कॉम्बिनेशन हमें सही लगता है और जिससे हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं, हम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरते हैं। मुझे लगता है कि भारत के लिए खेलने का अधिकार हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से कमाना पड़ता है।"
आपको बता दें कि टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई। यह टीम इंडिया का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा, जबकि रनों के लिहाज से यह उसकी सबसे बड़ी हार भी रही।
इससे पहले मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था। टी20 इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया लगातार पांच मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया और हार की जिम्मेदारी लेते हुए अगले मुकाबले में मजबूती से वापसी करने की बात कही।
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