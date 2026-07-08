Sanju Samson के ड्रॉप होने के बाद Gautam Gambhir ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है Team India का आगे का प्लान

आपको बता दें कि टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई। यह टीम इंडिया का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा, जबकि रनों के लिहाज से यह उसकी सबसे बड़ी हार भी रही।