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IND vs ENG 3rd T20: पावरप्ले में ही तय हो गई थी टीम इंडिया की हार, मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने बताई कहां हुई चूक

Team India Big Mistake: टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि कहां चूक हुई।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 08, 2026

shreyas iyer reveals where team india did mistake

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

India vs England T20 Series 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। यह टीम इंडिया की टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इंग्लैंड के 201 रन के जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई और 125 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के बाद श्रेयस अय्यर ने बताया कि टीम ने कहा गलती की और कैसे मजबूती से वापसी कर सकती है।

अय्यर ने बताई कहां हुई चूक

श्रेयस ने मैच के बाद कहा, "यह मज़बूती से वापसी करने का एक शानदार मौका है। अब तक जो हुआ, उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा भी है। खिलाड़ियों को यह सोचना शुरू करना होगा कि वे टीम के लिए कैसे असरदार साबित हो सकते हैं या टीम के लिए मोमेंटम कैसे बना सकते हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को खुद सोचना होगा और देखना होगा कि वे मैच कैसे जीत सकते हैं और उस तरह की ज़िम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं।

'200 रन वाला विकेट नहीं था'

श्रेयस ने आगे कहा, " मुझे लगता है कि यह बहुत ही खराब प्रदर्शन था। सच कहूं तो, मैं इससे बेहतर शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतने बड़े अंतर से हारना निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें फिर से योजना बनानी होगी और देखना होगा कि हमने क्या गलत किया। विकेट को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि यह 200 रन वाला विकेट था। लेकिन इसके अलावा, जिस तरह से हमने बल्लेबाज़ी की, हमने पावरप्ले में 5 विकेट गंवा दिए। मुझे लगता है कि उसी ने मोमेंटम तय कर दिया, और मुझे लगता है कि हम वहीं हार गए। इसलिए, हमें फिर से योजना बनानी होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि टीम मीटिंग में आप बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, लेकिन जब आप मैदान पर आते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके हालात के हिसाब से ढलना होता है और यह समझने की कोशिश करनी होती है कि किसी खास विकेट पर किस लेंथ पर गेंदबाज़ी करना ज़रूरी है। जैसे आज की पिच पर, हार्ड लेंथ गेंदबाज़ों के लिए काफी मददगार साबित हो रही थी। मुझे लगता है कि हमने उस पर ठीक से अमल नहीं किया। और हमारी बल्लेबाज़ी में भी, मुझे लगता है कि जब आप 200 रन का पीछा कर रहे हों, तो आपको अपनी पारी की गति बढ़ानी होती है। आपके पास एक तय तरीका होना चाहिए कि आप पारी को कैसे आगे बढ़ाएँगे। तो, हम उस मामले में थोड़े पीछे रह गए। इसलिए निश्चित रूप से, हमारा प्रदर्शन बहुत खराब था।"

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Updated on:

08 Jul 2026 08:29 am

Published on:

08 Jul 2026 08:29 am

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