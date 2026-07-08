IND vs ENG 3rd T20: पावरप्ले में ही तय हो गई थी टीम इंडिया की हार, मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने बताई कहां हुई चूक

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि टीम मीटिंग में आप बहुत सारे प्लान बना सकते हैं, लेकिन जब आप मैदान पर आते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके हालात के हिसाब से ढलना होता है और यह समझने की कोशिश करनी होती है कि किसी खास विकेट पर किस लेंथ पर गेंदबाज़ी करना ज़रूरी है। जैसे आज की पिच पर, हार्ड लेंथ गेंदबाज़ों के लिए काफी मददगार साबित हो रही थी। मुझे लगता है कि हमने उस पर ठीक से अमल नहीं किया। और हमारी बल्लेबाज़ी में भी, मुझे लगता है कि जब आप 200 रन का पीछा कर रहे हों, तो आपको अपनी पारी की गति बढ़ानी होती है। आपके पास एक तय तरीका होना चाहिए कि आप पारी को कैसे आगे बढ़ाएँगे। तो, हम उस मामले में थोड़े पीछे रह गए। इसलिए निश्चित रूप से, हमारा प्रदर्शन बहुत खराब था।"