IND vs ENG 3rd T20: गौतम गंभीर का फैसला पड़ा टीम इंडिया पर भारी, इन 2 गलतियों की वजह से मिली शर्मनाक हार

जब शिवम दुबे निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए, तब तक टीम पर काफी दबाव आ चुका था। आमतौर पर शिवम दुबे पांचवें, छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और टी20 में टीम इंडिया के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं। लेकिन मंगलवार रात उन्हें आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वह सिर्फ चार गेंदों का सामना कर 2 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर को कैच दे बैठे। वहीं, हर्षित राणा 9 और अक्षर पटेल 10 रन ही बना सके। इसके अलावा तिलक वर्मा को भी अक्षर पटेल से नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया।