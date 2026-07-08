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IND vs ENG 3rd T20: गौतम गंभीर का फैसला पड़ा टीम इंडिया पर भारी, इन 2 गलतियों की वजह से मिली शर्मनाक हार

IND vs ENG T20 Series 2026: ट्रेंट ब्रिज में मिली हार के बाद टीम इंडिया ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिए। हालांकि इस हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक गलती रही।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 08, 2026

IND v ENG 3rd T20 Trent Bridge

तीसरे टी20 में बॉलिंग करते हुए अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

India vs England 3rd T20 Highlights: मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई, जिसमें टीम के सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। इसके अलावा जिन चार खिलाड़ियों ने दहाई का आंकड़ा छुआ, उनमें ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 13-13 रन बनाए। वहीं, अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल 10-10 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5, तिलक वर्मा ने 3, हर्षित राणा ने 9 और शिवम दुबे ने 2 रन बनाए।

टॉस के समय ही तय हो गई थी हार

इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार तभी लगभग तय हो गई थी, जब टॉस जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला भारतीय टीम पर भारी पड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवर में 201 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरी पारी में पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई। इस मैदान पर 17 में से 11 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को जीत मिली है। इसके बावजूद टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ।

इसके बाद जब टीम इंडिया 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब गौतम गंभीर ने बैटिंग ऑर्डर में ढेर सारे बदलाव किए, जिसकी वजह से टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस मुकाबले में हर्षित राणा और अक्षर पटेल को शिवम दुबे से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन यह फैसला पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ।

गंभीर का फैसला भी पड़ा भारी

जब शिवम दुबे निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए, तब तक टीम पर काफी दबाव आ चुका था। आमतौर पर शिवम दुबे पांचवें, छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और टी20 में टीम इंडिया के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं। लेकिन मंगलवार रात उन्हें आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वह सिर्फ चार गेंदों का सामना कर 2 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर को कैच दे बैठे। वहीं, हर्षित राणा 9 और अक्षर पटेल 10 रन ही बना सके। इसके अलावा तिलक वर्मा को भी अक्षर पटेल से नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया।

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Updated on:

08 Jul 2026 07:54 am

Published on:

08 Jul 2026 07:54 am

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