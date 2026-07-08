Jofra Archer की चाल में फंसे Vaibhav Suryavanshi, पुल शॉट खेलने की कोशिश में कर बैठे ये गलती

तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। इससे पहले उन्होंने ईशान किशन के खिलाफ तीन गेंदें डाली थीं। ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना था, जबकि दूसरी गेंद 146 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जिस पर ईशान किशन ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद भी तेज रफ्तार की थी, जिस पर ईशान किशन ने बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में खेलकर एक रन लिया।